Marito pregiudicato, Cga blocca interdittiva a imprenditrice di Tortorici

Il Consiglio di giustizia amministrativa accoglie l'appello di una imprenditrice agricola del Messinese colpita da una informativa antimafia. Il coniuge pregiudicato, secondo il Cga, non giustifica il provvedimento. Con un ricorso proposto davanti al Tar di Catania la titolare di una impresa agricola attiva nella provincia di Messina, chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dell'informativa antimafia adottata nei propri confronti dalla prefettura di Messina e resa nell'ambito del procedimento per il rilascio di una concessione ad uso pascolo di alcuni terreni ricadenti nel territorio comunale di Tortorici. Il Tar aveva respinto l'istanza cautelare proposta dall'imprenditrice che pertanto, ha deciso di proporre appello cautelare davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. Il Cga ha accolto l'appello cautelare ritenendo plausibili le tesi proproste contro il provvedimento interdittivo e ordinando al Tar di Catania la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Tuttavia all'esito dell'udienza di merito ha rerespinto il ricorso e l'imprenditrice ha appellato la decisione innanzi al Cga.