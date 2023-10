Giustizia, Giacchetti (IV): separazione delle carriere Riforma epocale

"Sappiamo che la riforma costituzionale e' un percorso complicato, inoltre ci sono i problemi politici. Mi rivolgo quindi in particolare alla maggioranza: serve una particolare determinazione per portare in porto una riforma, quella della separazione delle carriere dei magistrati, che sarebbe epocale. In questa legislatura abbiamo una occasione d'oro: sulla carta la maggioranza c'e' e il governo ha davanti a se' un tempo che potrebbe coincidere con l'iter di una riforma costituzionale. Se perdiamo questa occasione avremo, come politici, una responsabilita' in piu'". Lo ha detto il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, durante la conferenza stampa 'Carriere, una firma per separarle', organizzata dalla Fondazione Luigi Einaudi alla Camera. "Ricordo che le firme per la separazione delle carriere che sono state raccolte sono gia' milioni. Ogni volta che si solleva la questione da parte del sindacato dei giudici si alzano gli scudi, sventolando il rischio della messa in discussione dell'indipendenza della magistratura, che e' assolutamente falso. Ma questo serve a terrorizzare qualche esecutivo e il parlamento. Ed e' il pericolo che dobbiamo evitare. Aderiamo quindi a questa nuova raccolta firme e ci mobiliterermo per questo, ma c'e' l'occasione di portare in fondo la riforma in parlamento", aggiunge.