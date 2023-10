Disagi per gli studenti pendolari del Ragusano, Gilistro e Campo (M5S): intervenga la Regione

"Gli studenti pendolari del Ragusano devono essere subito messi nelle condizioni di viaggiare in sicurezza, nel pieno rispetto del loro diritto allo studio". Così i deputati regionali Stefania Campo e Carlo Gilistro, del Movimento 5 Stelle, dopo le proteste dei genitori degli alunni costretti a viaggiare in piedi dentro i bus a causa della lamentata soppressione di una delle corse AST verso Ispica. "Siamo consapevoli della crisi dell'azienda dei trasporti, una crisi che nel silenzio della Regione sta presentando il conto alle categorie più deboli: studenti e quanti privi di possibilità di spostamento con mezzi propri. Intervenga subito l'assessorato ai Trasporti per riportare la situazione alla normalità", dicono i due deputati che hanno anche depositato un'apposita interrogazione. "Gli autobus in partenza, fino allo scorso anno scolastico, erano tre e tutti di passaggio per Ispica, con fermate a Pozzallo e Modica. Da quest’anno gli autobus sono due, e di questi solo uno effettuerebbe la fermata ad Ispica e Modica", spiegano Campo e Gilistro. "È evidente che un servizio essenziale non può essere svolto senza le necessarie condizioni di sicurezza, con fermate saltate perché non ci sono più posti a bordo. Senza considerare i disagi causati alle famiglie che devono inventare soluzioni dell'ultimo minuto".