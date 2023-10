Anno europeo delle competenze: a Modica seminario formativo per gli enti del Terzo Settore

L’Assod onlus e il Centro servizi volontariato etneo stanno puntando sulle peculiarità dell'anno europeo delle competenze per attivare buone pratiche finalizzate a investire nella formazione e nello sviluppo delle stesse competenze. Tutto questo per superare la carenza di manodopera e responsabilizzare quante più persone possibile a partecipare attivamente alle transizioni in corso del mercato del lavoro attraverso la formazione continua. Ciò per fare in modo che siano definite le competenze giuste per posti di lavoro di qualità. Anche gli enti del Terzo settore sono chiamati al continuo aggiornamento delle competenze che rappresenta un valore aggiunto per rispondere con efficacia crescente ai bisogni delle persone e delle comunità. Sono da leggere in quest’ottica i seminari formativi che Assod e Csve hanno promosso per rafforzare le opportunità e ridare nuovo slancio per l'apprendimento permanente rivolto a rappresentanti degli Ets, volontari e operatori. Il primo di questo appuntamento si è già tenuto sabato scorso. Il secondo, invece, è in programma sabato 14 ottobre all’Icotea Hub, lungo la via Sorda-Sampieri 128 a Modica. Si comincia alle 9 e si proseguirà sino alle 13. Interverranno il presidente Csve Salvo Raffa, Tommaso Barone, hse advisor & coach, fondatore di Icotea, Enzo Guastella, presidente Aster formazione e lavoro, Carla Belluardo, docente/tutor scuola per assistenti sociali Stagno D’Alcontres, e Marco Santoro (nella foto), consulente sociale di Ets.

“Ci siamo prefissati l’obiettivo – chiarisce Santoro – di approfondire i temi dell’Agenda 2030 e di studiarne l’applicazione concreta nell’attività quotidiana degli enti del Terzo settore. Il principale obiettivo, per noi, sul piano formativo, è quello di accrescere le competenze necessarie da adottare nei relativi ambiti di intervento. Lo possiamo fare solo se remeremo tutti lungo la stessa direzione. Questo seminario di approfondimento si rende utile per verificare verso quale direzione dovranno essere compiuti i passi in avanti che, necessariamente, occorrerà effettuare”.