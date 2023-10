L'operaio di Solarino morto allo svincolo di Pozzallo, la Procura di Ragusa apre un fascicolo

La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo contro ignoti per stabilire le cause che hanno portato alla morte Fabio Vita, 35 anni, di Solarino. Il pm Martina Dall' Amico venerdì mattina affiderà l'incarico al medico legale che dovrà eseguire l'autopsia sul corpo dell'operaio. Gli inquirenti oltre a stabilire com'è morto Fabio, vogliono capire com'è la condizione del tratto autostradale, a poche centinaia di metri dallo svincolo in uscita di Pozzallo. Al momento non potranno essere celebrati i funerali del marito - papà che domenica sera stava rientrando a Solarino con la sua Yamaha, dopo avere trascorso la giornata in casa della cognata a Pozzallo che aveva ospitato la moglie ed il figlio di Fabio Vita. Era già buio quando domenica sera l'uomo ha deciso di rientrare in paese. Un rientro anticipato, anche perchè l'indomani mattina ,Vita sarebbe dovuto andare a lavoro. Il pm vuole capire se le condizioni della strada erano buone e se nel tratto della tragedia era buio pesto. La salma di Fabio si trova all'obitorio dell'ospedale civile di Ragusa. Soltanto dopo l'autopsia verrà restituita ai familiari per la celebrazione del rito funebre. La morte dell'operaio ha destato grande commozione nella comunità di Solarino, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta.

Questa mattina la Ceo del Sun Club di Siracusa, Viviana Venticinque, il Centro sportivo dove l'uomo aveva le mansioni di manutentore, ha postato su un social un messaggio.

"Ciao Fabio Vita “io sono qui” ti dicevo ogni giorno , tu mi rispondevi *io sono qua".

Come faremo senza di te? La tua disponibilità, la tua dedizione al lavoro il tuo essere responsabile ed esempio per tutti, non perdevi un solo istante per aiutare chi avesse bisogno di te. Mi dicevi sempre che avevi trovato una seconda famiglia al Sun Club, il Centro Sportivo Siracusa ed eri felice. Non riusciremo facilmente a superare questo momento ma sono certa che continueremo a lavorare con la stessa responsabilità che tu avevi. Ogni giorno. Ti voglio bene".