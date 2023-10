Modica, addio a Don Meno Rizza. "Inventò" i Grandi Magazzini Unip

E’ morto a Modica Carmelo Rizza, per tutti “Don Meno”, imprenditore visionario e dinamico, che ha scritto più di un pezzo di storia nelle vicende del commercio della città. Aveva 91 anni. E’ stato il precursore del “grande magazzino” quando, alla fine degli Anni Cinquanta, a Modica, pensò e realizzò i magazzini Unip, in corso Umberto, accanto al “Palazzo dei ferrovieri”. E l’Unip – che era l’acronimo di “Unici nostri imbattibili prezzi” – costituì anche una svolta non solo commerciale. I clienti che entravano all’Unip, avevano la possibilità di scegliere tra una grande varietà di articoli esposti in maniera accattivante e che induceva all’acquisto. Cosa inedita per quel periodo, un’altra novità quasi “sconvolgente”: il prezzo fisso. Non si doveva più contrattare, chiedere uno sconto, discutere su quei numeri scritti su un elegante e ammiccante cartellino. Cambiava, insomma, il modo di fare acquisti, ed era anche un fatto di costume e di evoluzione sociale. L’idea era mutuata dai grandi magazzini del Nord Italia e, in particolare, di Milano, patria della Rinascente e della Standa. Don Meno Rizza portò una ventata di novità nel panorama commerciale modicano, anche se non mancarono le critiche di quei negozianti che vedevano come un pericolo per la loro attività, soprattutto, la varietà degli articoli e i prezzi più convenienti. Carmelo Rizza e i suoi soci, alla fine degli Anni Settanta, fecero un accordo con la Standa che aveva aperto gà da parecchi anni a Ragusa e l’Unip di Modica divenne un affiliato Standa, come i negozi “affiliati Standa” di Ispica e Pozzallo. L’iniziativa imprenditoriale, negli Anni Novanta, attraversa un periodo altalenante, fino al 1998 quando chiudono le tre affiliate Standa a Modica, Ispica e Pozzallo. Don Meno Rizza conclude le sue esperienze imprenditoriali, spesso anche frenetiche, e si dedica alla famiglia per dispensare consigli preziosi ai figli e per rinverdire i ricordi di una vita intensa e dinamica. Cominciata, insieme al fratello maggiore, Don Peppino, in un laboratorio, che profumava di crema e vaniglia, e dietro il bancone della “Latteria” di corso Umberto, paradigma di socialità e di piacevoli abitudini fatte di spumoni di caffè, semifreddi, pinguini e coni da passeggio.

I funerali di Carmelo Rizza saranno celebrati oggi, giovedì 12, alle 15, nel Duomo di San Pietro, a Modica. Alla moglie, ai figli e ai parenti di “Don Meno” le condoglianze di Nuovo Sud.