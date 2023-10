Noto, a casa aveva oggetti rubati e munizioni: denunciato un 43enne

I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno denunciato un pregiudicato di 43 anni per ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di un TV color 32 pollici, nascosto sotto il letto e di un computer portatile trovato nel ripostiglio, che erano stati denunciati rubati lo stesso giorno. Inoltre, i militari hanno rinvenuto 8 proiettili calibro 7,65 nascosti nella dispensa in cucina. Il televisore e il computer sono stati restituiti agli aventi diritto e l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea.