Pallamano, al via il campionato di serie B Drago. Lo Scicli Social Club ospita L'Aetna Mascalucia

Il prossimo weekend si inizia a fare sul serio nel campionato di Pallamano. Per l'Handball Scicli Social Club subito una squadra dinamica e tecnicamente preparata, l’Aetna Mascalucia, che la scorsa stagione fu protagonista del campionato di serie B Drago, ottenendo una più che meritata promozione nella serie superiore. Un test molto severo per i gialloverdi di Giovanni Marino, ma che potrà dire con buona approssimazione a cosa realmente si può aspirare.

La gara sarà disputata al geodetico di Jungi, sabato 14 ottobre, con fischio d’inizio alle 19,30. La direzione della gara è stata affidata agli esperti arbitri Manuel e Schiavone..

La squadra sciclitana da quasi due mesi ha lavorato molto bene da un punto di vista atletico, ma non ha disputato partite amichevoli, evidenziando in alcuni atleti tanta corrente alternata per via di qualche problema muscolare.

Pronti a ripartire, dunque, per quella che “sarà una stagione importante”, come ha sottolineato il coach Giovanni Marino. Lo stesso, ha, poi, continuato: “Credo che al di là di programmi e obiettivi la nostra azione è rivolta alla crescita tanti giovani molto promettenti in modo da creare un serbatoio per gli anni a venire”.

Sull’esordio stagionale davanti al proprio pubblico, il predetto ha affermato. “Arriviamo a questa partita molto carichi anche se qualche atleta non è al meglio della condizione fisica. Abbiamo molto rispetto dell’avversario. Ma noi giocheremo a viso aperto, cercando di sbagliare il meno possibile”. Ha concluso: “Invito, quindi, tutti i simpatizzanti ed i nostri tifosi di venire a vedere questa partita per sostenere i ragazzi, spingendoli ad ottenere un successo che sarebbe di fondamentale importanza”.

Il gruppo “fan club”, molto attivo, è in fermento, il quale sta preparando con una straordinaria passionalità la parte coreografica sulla tribuna.