Automobilismo. Samuele Cassibba in finale ad Orvieto: pronto ad affrontare i migliori piloti del Trofeo nazionale

La 50^ edizione della Cronoscalata “La Castellana Orvieto”, in programma da venerdì 13 Ottobre a domenica 15, rappresenta un traguardo importante per la stagione 2023 di Samuele Cassibba che ha colto tre successi nel Trofeo Italiano Velocità Montagna sud. Il driver comisano ha infatti vinto la Val d’Anapo Sortino, la Coppa Sila, la Santo Stefano Gambarie e ha ottenuto degli ottimi piazzamenti nelle altre gare del trofeo Nazionale Cadetto, chiudendo al secondo posto di zona.

Adesso è pronto con determinazione ad affrontare la Finale con la Nova Proto Np 01 spinta da motore Synergy V8 2000 sul percorso di 6.190 km con un dislivello di 308 mt, ed una pendenza media 4,69% della S.R.79 che dalla località San Giorgio porta fino a Colonnetta di Prodo.

Il weekend della gara inizierà venerdì 13 Ottobre con le operazioni preliminari di verifiche sportive e tecniche dalle 09.00 alle 17.00. Sabato 14 si svolgeranno le due manche di ricognizione con partenza alle ore 08.30. Stesso orario per il via alle sfide decisive delle due Gare di domenica 15 Ottobre dell’edizione numero 50 della Cronoscalata “La Castellana Orvieto”. Le premiazioni che chiuderanno la manifestazione di svolgeranno nella località colonnetta di Prodo – Orvieto, 30 minuti dopo l’arrivo di ogni gruppo. La manifestazione avrà copertura mediatica su Aci Sport TV e in streaming sui canali dedicati.