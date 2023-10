Coppa Italia Promozione: l'Avola batte il Frigintini e passa il turno. Il presidente modicano denuncia presunto episodio a sfondo razzista

Un gol di La Bruna al 15’ secondo tempo condanna il Frigintini alla prima sconfitta della stagione - dopo otto vittorie consecutive - e l’uscita di scena dalla Coppa Italia dilettanti «Memorial Orazio Siino» riservata alle squadre del campionato di Promozione. L'Avola, nella gara andata disputata a Modica, era stato sconfitto dai rossoblù per 2-1; e considerato che i gol realizzati in trasferta hanno una valenza maggiore ecco che gli avolesi possono andare avanti nella manifestazione. Il presidente del Frigintini, Salvatore Colombo, denuncia un episodio che avrebbe visto protagonista un calciatore locale il quale avrebbe apostrofato con una frase a sfondo razzista l'atleta del Frigintini Arafa Wally (nella foto). "Spero vivamente che questi episodi non abbiano a ripetersi - afferma Colombo - e rivolgo un invito a chi ha la responsabilità della correttezza delle gare affinchè vigilino sul comportamento di qualche calciatore che si lascia andare ad affermazioni assolutamente da condannare".

CITTA’ DI AVOLA 1

FRIGINTINI 0

CITTA’ DI AVOLA: Santillo, Andolina (46’ Guardo), Bonaventura (51’ Ruiz), Butera, Toscano, Di Dio, La Bruna, Magro, Gomez (51’ Pandolfo), Alfo, Cavallo. All. Antonio Bonaventura

FRIGINTINI: Ruffino, Blandino (68’ Pricone), Iozzia (80’ Avola), Buscema, Pianese, Wally, Sangiorgio, Fusca, D. Calabrese (73’ Vindigni), Noukri, Giurdanella (66’ Scarso). All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Francesco Benvissuto Sez. Aia Enna

Rete: 15’ st. La Bruna