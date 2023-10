A Solarino torna il tennis femminile internazionale con un montepremi di 25.000 dollari: in gara 32 atlete

Torna l’ITF a Solarino e a tre anni di distanza dall’ultima edizione, la provincia di Siracusa tornerà ad ospitare tre tornei del circuito ITF Women’s Tour con un montepremi da 25 mila dollari. Dal 30 ottobre al 19 novembre scenderanno in campo allo Zaiera Tennis Facility trentadue tenniste del circuito internazionale a caccia di punti utili per il ranking

“Torniamo sul percorso originario - ha dichiarato il tournament director Renato Morabito -, perché il nostro progetto è sempre stato quello di consolidarci nel circuito internazionale ITF proponendo prove che, anno dopo anno, avrebbero messo in palio 25 mila dollari e dunque portato a Solarino tennis di alto livello”.

Dalle nove edizioni dell’ITF di Solarino e in particolare dall’organizzazione dei tornei W25 sono nate le presenze in Sicilia di giocatrici attualmente tra le top 50 del ranking WTA e tra le migliori dieci italiane del circuito.

“Cocciaretto, Stefanini, Brancaccio e Rosatello sono passate giovanissime da Solarino per giocare i nostri tornei e oggi hanno una classifica di tutto rispetto. Negli ultimi anni anche tenniste siciliane hanno costruito il loro percorso di maturità tennistica (penso a Pedone, Bilardo o Tona) partendo dalla provincia di Siracusa. Un fatto che rende i nostri tornei momenti importanti per le giocatrici, gli addetti ai lavori, gli appassionati, a fine stagione”.

L’International Tennis Federation ha comunicato le designazioni per tutte e tre le settimane di competizione targate rispettivamente TopSpin Energy Cup, Archigen Cup, GHV Cup: Aniello Santonicola arbitrerà Solarino 1,2,3 insieme a Gianluca Moscarella e l’olandese Witte Tibor. Supervisor del torneo è Riccardo De Biase.

Il primo giorno di qualificazione si giocherà il 29 ottobre, il primo giorno di gioco del tabellone principale è previsto per il 31 ottobre. L’ingresso ai campi è libero per gli appassionati durante tutta la manifestazione, le partite sono coperte dalla trasmissione in streaming. Anche per la sua nona edizione ’International World Tennis Tour di Solarino è patrocinato dal Comune di Solarino.