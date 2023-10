Catania, spaccio di droga: i "Falchi" della Squadra mobile arrestano 29enne

la Polizia di Stato di Catania ha arrestato un catanese di 29 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I “Falchi” della Squadra Mobile etnea sono entrati in azione nel quartiere Picanello, dove, durante un servizio di pattugliamento finalizzato alla repressione dei reati inerenti il traffico di droga, hanno notato l’uomo, peraltro loro noto per i precedenti specifici.

Alla vista dei poliziotti, il sospetto dapprima aumentava il passo, poi, nel tentativo di sfuggire definitivamente al controllo, saliva a bordo del suo scooter e tentava di allontanarsi.

Gli agenti, però, non si sono fatti sorprendere e lo hanno immediatamente raggiunto e sottoposto ad accertamenti.

Durante le operazioni di identificazione, il 29nne mostrava segni d’insofferenza e preoccupazione, cosa che ha maggiormente insospettito gli agenti che hanno deciso, quindi, di approfondire il controllo effettuando un’ispezione dello scooter.

E, infatti, a bordo del mezzo sono stati rinvenute diverse dosi di droga pronte allo spaccio: 8 di marijuana per complessivi 29 e 6 grammi di hashish dal peso complessivo di 33 grammi Visto l’esito positivo del controllo, è scattata anche la perquisizione personale a carico dell’uomo, a seguito della quale è stata rinvenuta una cospicua somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, compiuta unitamente ad altri equipaggi della stessa Squadra Mobile, non ha portato a ulteriori rinvenimenti.

L’arrestato è stato condotto presso gli Uffici di polizia da dove, dopo le formalità di rito e le disposizioni del P.M. di turno, è stato ristretto presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari.