Modica, firmati gli ultimi due contratti del PNRR: asilo di via Don Minzoni e Palascherma

E' stata posta la firma sugli ultimi due contratti degli undici per interventi pubblici a Modica, finanziati con i fondi del PNRR. Riguardano l’Asilo nido di via Don Minzoni a Modica alta e il Palascherma, che vanno ad unirsi ai contratti già firmati per piazza Mediterraneo a Marina di Modica, il mercato di viale Medaglie d’Oro, Palazzo degli Studi, l’ex Albergo dei Poveri, Palazzo Campailla, Palazzo Denaro Papa, i due cluster per gli interventi al campo sportivo di contrada Caitina e l’asilo nido di via Gianforma.

“Complessivamente – spiega il Sindaco, Maria Monisteri – sono 17 i milioni di euro i lavori pubblici investiti su Modica. Una cifra importante, proveniente dai fondi del PNRR che il nostro comune è riuscito ad impiegare per intero e senza perdere un solo euro. Un fatto importante perché sono soldi che vanno a qualificare e a riqualificare palazzi, spazi, strutture sportive che sono fondamentali per la Città e per la loro piena fruizione. Dei Modicani e non solo. Avevamo promesso in campagna elettorale che avremmo fatto in modo che la nostra Città, fosse un cantiere aperto per migliorarne ancora di più l’aspetto. Proseguendo il lavoro che la scorsa amministrazione guidata dall’onorevole, Ignazio Abbate, aveva condotto, con l’assessore, Giorgio Linguanti, e che la nostra porta a compimento”

“Sono particolarmente soddisfatto di quanto stiamo facendo – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago – e, da ultimo, della firma su questi due ultimi contratti. Una soddisfazione che condivido con dirigenti, funzionari e dipendenti del settore Lavori pubblici, che sono stati perfetti, puntuali e fattivi in ogni loro azione, finalizzata all’obiettivo centrato di mettere firma su ognuno dei contratti finanziati con i 17 milioni di euro provenienti dalla Rigenerazione urbana (10 mln) e dai fondi del PNRR destinati all’impiantistica sportiva con i due cluster del Caitina, il PalaScherma e per l’istituto scolastico di Gianforma. Un lavoro di squadra, il nostro, che è stato importante e assolutamente redditizio per la Città”