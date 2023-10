Auto si schianta contro il guard rail sulla Statale 121: morto giovane di Adrano

Un ventiduenne, Nicolò Torrisi, di Adrano, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 121, la Paternò-Catania, in territorio di Belpasso. Era il passeggero di una Renault Megane, che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail mentre percorreva la strada in direzione del capoluogo etneo. Nell'impatto è rimasto ferito gravemente il guidatore, un 23 enne anche lui di Adrano, che è stato trasportato all'ospedale SanMarco di Catania.