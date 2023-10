Esplodono due bombole, rogo in un appartamento a Messina

Due bombole sono esplose in un appartamento a Briga Marina frazione di Messina. I due coniugi anziani che vi abitavano sono stati messi in salvo. Sono interventi i vigili del fuoco che hanno accertato le cause dell'esplosione. Nella zona dell'incendio sono arrivati anche i carabinieri e i sanitari del 118.Dopo l'esplosione le schegge hanno danneggiato la facciata di una palazzina che si trova di fronte, sfondando il muro in cemento armato. Anche qui nessun ferito.