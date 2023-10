Esposto in Procura di 14 sindaci per la grave situazione dell'ospedale di Sciacca

Promosso dal comitato civico per la Sanità di Sciacca (Agrigento), e sottoscritto dai sindaci di 14 comuni del comprensorio è stato presentato oggi un esposto alla procura della Repubblica e alla procura regionale della Corte dei Conti per evidenziare una situazione definita "grave a causa di una serie di criticità relative al funzionamento del "Giovanni Paolo II", nosocomio con pochi medici in servizio nei vari reparti e con una qualifica, quella di Dea di primo livello, riconosciuta dalla Regione Siciliana nel 2019 ma mai resa operativa, perché negli anni non sono mai stati reclutati i neurologi necessari ad attivare la 'Stroke unit' per la cura tempestiva degli ictus cerebrali".

L'esposto alla magistratura scaturisce anche dalla recente bozza di disegno di legge trapelata dall'assessorato regionale e finita sui giornali, quella che però l'assessore Giovanna Volo ha definito "una mera ipotesi di studio non ufficiale", secondo cui l'ospedale di Sciacca verrebbe eventualmente declassato ad ospedale di base.