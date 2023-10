Coltivava marijuana e fabbricava bombe: arrestato a Catania

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 48 anni, incensurato, che nella sua abitazione aveva una piantagione di marijuana e una vera e propria fabbrica di ordigni esplosivi. L'uomo e' accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione di ordigni esplosivi artigianali. In giardino aveva una vera e propria coltivazione di piante di marijuana, dentro un armadietto metallico, infiorescenze essiccate e altra sostanza stupefacente, per un peso di circa 2 chili, la cui vendita avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.Infine, nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno accertato che l'uomo, all'interno dell'appartamento, aveva creato un vero e proprio laboratorio per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali. Sono stati trovati 4 candelotti esplosivi, una bomba artigianale con grosse biglie di ferro dall'elevata capacità offensiva, un'elevata quantità di polvere esplosiva e altro materiale esplodente. Sono intervenuti gli artificieri a causa soprattutto della estrema pericolosità di quanto rinvenuto perché una semplice scintilla avrebbe scatenato una grossa esplosione.