Drone sulla pista, dirottati in Sicilia quattro voli in arrivo a Malta

Quattro voli in arrivo all'aeroporto internazionale di Malta sono stati dirottati sulla Sicilia; tre a Catania e un altro a Palermo dopo che un drone militare ha avuto un problema al motore sull'unica pista operativa dell'aeroporto di Malta. Il drone è gestito dall'agenzia europea Frontex per i voli di sorveglianza sul Mediterraneo. L'incidente è avvenuto alle 11,30. I voli erano diretti a Malta da Londra Gatwick, Newcastle, Londra Stanstead e Londra Luton. La pista è stata riaperta una volta rimosso il drone dalla pista. La pista secondaria dell'aeroporto è chiusa per manutenzione