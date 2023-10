Caos traghetti in Sicilia, sindacati preoccupati

"E' forte la preoccupazione per quanto riguarda i trasporti via mare tra la Sicilia e le isole minori dopo che le gare e la procedura di selezione effettuata dalla Regione sono andate deserte. Ad oggi, infatti, non esiste un soggetto imprenditoriale a cui dovrebbe essere applicata la cosiddetta 'clausola sociale' per la salvaguardia di 71 marittimi, i cui posti di lavoro sono a rischio". L'allarme arriva da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a margine dell'incontro con la Caronte & Tourist.

"La situazione è urgente - aggiungono le organizzazioni sindacali - poiché incide negativamente anche sui servizi e sul diritto alla mobilità degli isolani. Chiederemo così come previsto dalla normativa vigente, un sollecito incontro all'assessorato regionale al Lavoro".