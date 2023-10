Gli autonomisti di Lombardo 'sposano' la Lega: intergruppo all'Ars

"Si terrà venerdì 13 ottobre alle ore 15.00, presso l'Hotel delle Palme di Palermo, la presentazione del rinnovato accordo tra Lega Salvini Premier e MPA, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché segretario federale Matteo Salvini, e del fondatore del MPA, il presidente Raffaele Lombardo. Il patto federativo politico programmatico tra i due movimenti sarà illustrato nel corso dell'evento, in cui presenzierò insieme agli assessori regionali e a tutta la deputazione di entrambi i partiti. L'incontro, infatti, sarà anche l'occasione per presentare obiettivi e sinergie del nascente inter gruppo 'Lega Salvini Premier -Movimento per l'Autonomia' all'Assemblea Regionale Siciliana". Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia, sottolineando che "l'incontro sarà preceduto da un punto stampa del vicepremier Salvini e del presidente Lombardo".