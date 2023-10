Trasferta da brivido per il Catania: domenica in casa della capolista Juve Stabia

- La serie C torna in campo a partire da domani per l'ottava giornata. Nel girone C ci sono sempre le squadre campane davanti a tutti: la Juve Stabia con il pareggio di Brindisi mantiene la vetta con un punto di vantaggio e anche l'imbattibilitàà stagionale; le Vespe tornano davanti al proprio pubblico per affrontare il Catania (domenica, ore 14); gli etnei stanno avendo più difficoltà nelle sfide casalinghe piuttosto che in quelle in trasferta e quello di Castellammare è un test importante per la truppa di Tabbiani.

Il Benevento, secondo, con 4 vittorie consecutive lancia un chiaro messaggio alla concorrenza; i giallorossi di Andreoletti saranno impegnati tra le mura amiche contro il Picerno (domenica, ore 14).

Quattro punti nelle ultime due partite per il Latina, altra protagonista in positivo di questo inizio di stagione; anche i pontini saranno impegnati tra le mura amiche e ospitano il Monopoli (domenica, ore 16.15).

Ancora un derby per il Foggia che sarà impegnato allo Zaccheria contro il Brindisi (sabato, ore 16.15). E' tornato a vincere il Crotone, altra pretendente alla promozione; per i calabresi guidati da Lamberto Zauli sfida in casa del Taranto (domenica, ore 16.15) che arriva da una sconfitta. Derby campano Casertana-Avellino (lunedì, ore 20.45) con i rossoblù reduci da un successo esterno e i biancoverdi di Pazienza che si sono riscattati con un convincente 4-1 sul Potenza che è costata la panchina ad Alberto Colombo. Al suo posto l'ex secondo Pietro De Giorgio che esordirà ospitando la Turris (lunedì, ore 20.30), arrivata alla terza sconfitta consecutiva. Vuole tornare al successo il Messina che al Franco Scoglio riceve il Giugliano (sabato, ore 14) affidato la scorsa settimana a Valerio Bertotto che ha esordito con una vittoria. Cinque risultati utili di fila e un andamento in crescendo per la Virtus Francavilla di Villa che riceve il Sorrento (domenica, ore 16.15), che a sua volta arriva da una vittoria.