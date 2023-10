Dimensionamento scolastico, Abbate (DC): errati i numeri riguardanti il Ragusano

“I numeri che sono usciti dalla riunione per ridimensionamento scolastico in provincia di Ragusa sono errati, pertanto bisogna necessariamente rivederli prima di procedere a decisioni ingiuste”. L’Onorevole Ignazio Abbate interviene nel dibattito sul futuro delle 52 istituzioni scolastiche provinciali alla luce dei tagli previsti in tutta la Sicilia per l’anno scolastico 2024/2025. L’esponente della DC ha presentato in tal senso una interrogazione urgente diretta all’Assessore Regionale all’Istruzione, nella quale torna a ribadire con forza il concetto dell’errore di calcolo effettuato in sede di conferenza di dimensionamento della reta scolastica alla presenza del dirigente dell’Ufficio IX, Ambito territoriale di Ragusa. “Nel corso della conferenza – ribadisce il parlamentare ibleo - il dirigente dell’Ufficio IX, Ambito territoriale di Ragusa, ha annunciato formalmente i tagli sulla rete scolastica provinciale. Secondo quanto comunicato dal dirigente dell’Ufficio IX è emerso che la provincia di Ragusa dovrà subire una contrazione di ben 6 istituzioni scolastiche, portandole dalle 52 attuali a 46. Un calcolo totalmente errato poiché per garantire le sedi alla popolazione scolastica della provincia di Ragusa, che conta 47.345 alunni, sono necessarie 49 Istituzioni scolastiche a fronte delle 52 attualmente esistenti. Quindi dovrebbe esserci una contrazione di tre sedi, invece delle sei annunciate dal dirigente durante la Conferenza. Inoltre, noto con rammarico che tali tagli non hanno minimamente tenuto in considerazione le singole realtà locali, le peculiarità dei territori e le comunità che li popolano. Pertanto invito a porre rimedio a quanto proposto in conferenza per non commettere un errore da matita blu, visto che parliamo di scuola”.