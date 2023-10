Al via servizio ASACOM per 90 alunni delle scuole di Modica

Al via, per quasi 90 alunni modicani che frequentano le scuole di competenza comunale, il servizio ASACOM. Il servizio, affidato a figure specializzate e di comprovate ed accertate esperienza e conoscenza, “garantisce – spiega il Sindaco di Modica, Maria Monisteri – l’assistenza educativa agli alunni ed integra, non sostituendole, le altre figure preposte del mondo della scuola, garantendo complementarietà a esse e il sacrosanto diritto allo studio dei ragazzi”.

“Il servizio ASACOM – afferma l’Assessore alle Politiche educative, Chiara Facello – assume un ruolo fondamentale di sostegno nel percorso di apprendimento comunicazione, relazioni e socializzazione dei ragazzi. A garantirlo, sono figure specializzate con esperienza e competenza, fondamentali per la crescita e i processi di comprensione degli alunni, messe a disposizione da enti accreditati del Terzo Settore”.

“Il comune di Modica – aggiunge il Sindaco – coprirà i costi del servizio, attraverso i trasferimenti di Stato e Regione, destinati all’integrazione scolastica”. “Il servizio ASACOM è garantito 15 ore settimanali, 3 ore al giorno – chiude l’assessore, Facello – Ogni alunno, avrà un operatore a sua disposizione”