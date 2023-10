Castiglione di Sicilia, il Nas sanziona un ristorante e una dolceria abusiva

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni, in un ristorante di Castiglione di Sicilia hanno rinvenuto, all’interno di un congelatore a pozzetto, carne e pesce sprovvisti di etichetta e dei documenti di trasporto necessari per attestarne la tracciabilità. Gli alimenti sono stati quindi sequestrati e contestualmente distrutti alla presenza dei titolari del locale commerciale, che sono stati sanzionati con una multa di 1.500 euro.

I Carabinieri hanno poi controllato un bar di un 49 enne del posto, nel quale era stato allestito un vero e proprio laboratorio per la produzione di prodotti dolciari “abusivo”, in quanto non aveva ottenuto alcuna autorizzazione sanitaria. Il commerciante, anche in questo caso, è stato sanzionato con una multa dell’importo di 1.000 euro e invitato a cessare immediatamente la produzione dei dolci in quei locali.