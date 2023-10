Vittoria, nel circuito Sole Luna manifestazione sportiva di karting valevole per il Mondiale Sodi World Series

Sabato 14 e domenica 15 ottobre si svolgerà la più grande Manifestazione Sportiva di Karting Amatoriale del centro Sud Italia, la Endurance 24h Sws. Si tratta di una grande kermesse: un evento internazionale valevole per il mondiale Sodi World Series, la più grande selezione internazionale per piloti di karting non professionisti, organizzata da Asd Competitions Karting Club al Circuito Internazionale Sole Luna di Vittoria. Una vera e propria maratona dei kart che vedrà sfidarsi sull’asfalto 37 team internazionali, provenienti da ben 13 paesi diversi. Ancora una volta il circuito di Vittoria si propone come il centro di questo nuovo mondo delle corse per tutta la Sicilia e non solo. Un chilometro e quattrocento metri di asfalto in saliscendi che la rendono la pista più lunga della Sicilia che è diventata il punto di riferimento di una serie di campionati che si corrono con i kart Sodi. Le più combattute sono le gare endurance, in puro stile Le Mans, quella con i kart allineati su un lato della pista e i piloti sull'altro lato che devono raggiungerli di corsa. Si accendono i kart e poi solo velocità, rombo di motori, abilità e strategia.