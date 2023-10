Acate, cento vasi in pietra per abbellire il Corso Indipendenza

Il corso Indipendenza, il salotto di Acate, si fa bello con la collocazione di otre 100 vasi in pietra disposti in entrambi i lati. Terminato il lavoro, gli ottocento metri circa della storica location del Palio, cominceranno a cambiare volto in attesa dell’auspicato ripristino di tutta la pavimentazione ridotta all’osso.

Il sindaco Gianfranco Fidone: “Prendiamoci cura di Acate era un nostro preciso impegno e uno slogan della campagna elettorale. Stiamo trasformando gli slogan in fatti concreti e ringrazio i consiglieri Irene Tidona e Giuseppe Failla per aver abbellito - grazie al contributo delle aziende del territorio e di privati - corso Indipendenza con dei vasi in pietra bellissimi e gradevoli. Un piccolo gesto in grado di rendere Acate più bella e attrattiva.”

Fidone (nella foto) lancia un invito alla cittadinanza: “Adesso però dobbiamo prenderci cura di questi beni e dobbiamo rispettarli. Sono certo che la nostra comunità lo farà nel migliore dei modi”. L’amministrazione Comunale per realizzare il nuovo look del centro storico ha chiesto e ottenuto il placet della Soprintendenza.