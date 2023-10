Siracusa, aveva pistola a salve modificata: denunciato

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 33enne del luogo per detenzione abusiva di armi e munizionamento. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola a salve che era stata modificata e resa offensiva, munita di un caricatore con due proiettili. L’arma era nascosta all’interno del case di un vecchio computer, inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di stupefacente tra hashish e crack. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.