Pachino, intesa con Guardia nazionale per più sicurezza

Con una delibera della Giunta Municipale, è stato stipulato un Patto di Collaborazione tra il comune di Pachino e l'Associazione A.E.Z.A. Guardia Nazionale, per lo svolgimento di un servizio di volontariato riguardante i servizi di vigilanza, prevenzione, tutela ambientale, tutela zoofila, viabilità stradale e servizi di supporto alla Polizia Municipale.

Il patto di collaborazione è finalizzato a salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini, tramite un’azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l’ambiente in generale e, in particolare, le zone protette e di significativo pregio naturalistico, sviluppare l’educazione ambientale, nonché tutelare il verde pubblico e la tutela degli animali; ulteriore attività perseguita fornire adeguato supporto all’attività della P.M.

Ad annunciarlo, la sindaca Carmela Petralito.