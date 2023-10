Controlli della polizia nelle aree a rischio di Caltagirone

Nella giornata di ieri, nell’ambito di una mirata intensificazione dei servizi di controllo straordinario del territorio disposta dal Questore di Catania per l’intero territorio provinciale, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone ha svolto servizi specifici nel centro della Città calatina, sottoponendo a controllo numerose persone, veicoli ed esercizi pubblici.

Le attività effettuate, anche a seguito di segnalazioni pervenute dai residenti, si sono concentrate per lo più nelle aree “a rischio”, allo scopo di contrastare, mantenendo un’elevata visibilità della presenza della Polizia di Stato, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini.

I dispositivi operativi si sono avvalsi di pattugliamenti dinamici nelle zone individuate e dell’istituzione di posti di controllo. Grazie a ciò sono state identificate136 persone, sono stati fermati e controllati 48 veicoli e sono state rilevate e sanzionate 8 violazioni alle norme del Codice della Strada. Oltre a ciò, una persona è stata denunciata per guida con patente revocata.

Controlli sono stati, altresì, effettuati presso diversi esercizi commerciali, senza rilevare alcuna irregolarità.