Israele chiede l'evacuazione totale di Gaza City

Lo Stato ebraico si prepara all'operazione di terra. Hamas blocca l'esodo: "Restate qui" . Raid nella notte sulla Striscia. Pioggia di razzi su Ashkelon. Hezbollah: “Pronti a colpire al momento giusto”. Tajani a Tel Aviv.

Evacuazione totale dei civili di Gaza City verso sud nelle prossime 24 ore. E' l'ordine che arriva da Israele a una settimana dall'attacco di Hamas, in vista dell'inizio dell'operazione di terra. Secondo le ultime news sulla guerra di oggi, 13 ottobre 2023, Hamas ha esortato a ignorare l'ordine e tentato di bloccare chi si dirige verso sud, parlando di "propaganda e guerra psicologica". Stando all'Onu, oltre un milione di persone sarebbe coinvolto nell'esodo che avrebbe conseguenze "devastanti". Nella notte intanto pesanti bombardamenti hanno colpito la Striscia. Mentre Hamas questa mattina ha lanciato centinaia di razzi su Ashkelon e contro l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

L'esercito dello stato ebraico in una nota sottolinea che "l'organizzazione terroristica Hamas ha intrapreso una guerra contro lo Stato di Israele e Gaza City è un'area in cui si svolgono le operazioni militari. Questa evacuazione è per la vostra sicurezza protezione. Spostatevi nell'area a sud del Wadi di Gaza". "Potrete tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà. Non avvicinatevi all'area della barriera di sicurezza con lo Stato di Israele", ha aggiunto l'esercito, secondo cui "i terroristi di Hamas si nascondono a Gaza City nei tunnel sotto le case e all'interno di edifici popolati da civili innocenti".

Israele "controllerà" i bombardamenti per rendere "più sicura l’evacuazione", ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari, anche se ha aggiunto: "E' una zona di guerra". Hagari ha affermato che l’Idf "cercherà di evitare di colpire luoghi sensibili come gli ospedali in caso di raid aerei", secondo quanto riporta il sito in lingua inglese della tv satellitare al-Jazeera.

Le autorità di Hamas hanno chiesto agli abitanti di Gaza City di ignorare l'ordine di evacuazione verso sud annunciato da Israele in vista dell'avvio dell'operazione di terra. Secondo Hamas, si tratta di "falsa propaganda volta a confondere i cittadini e a rompere la coesione interna palestinese". Secondo testimoni citati dall'agenzia Dpa, Hamas ha bloccato diverse persone che hanno lasciato le loro abitazioni per dirigersi verso il sud della Striscia di Gaza. Sempre secondo le fonti citate dalla Dpa, nella Striscia starebbe montando il panico anche a causa della mancanza di indicazioni chiare da parte di Hamas.