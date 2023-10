Ferrovie, verrà elettrificata la tratta Lamezia Terme - Catanzaro Lido

"Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo infrastrutture del Gruppo Fs, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la 'Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato della tratta Lamezia Terme-Settingiano e l'elettrificazione della tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido' (Lotto 1).

La gara ha un valore di circa 165,5 milioni di euro, finanziati in parte con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Lo riferisce un comunicato delle Ferrovie dello Stato.

"I lavori - si aggiunge - consistono nella velocizzazione a 140 chilometri l'ora della tratta Lamezia Terme-Settingiano, per un'estesa complessiva di circa 10 chilometri, in parte mediante varianti di tipo plano-altimetrico e di sopraelevazione del tracciato esistente ed in parte mediante varianti di tracciato su nuova sede in affiancamento alla linea storica, con alcuni tratti in viadotto, tra cui quello sul Torrente Cancello.

L'intervento comprende, inoltre, l'elettrificazione dell'intera linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido per un'estesa complessiva di circa 43 chilometri, con la realizzazione di tre sottostazioni elettriche a supporto della trazione elettrica.

Per il completamento dell'opera è stato nominato Commissario straordinario di Governo Roberto Pagone".

"La gara - é detto ancora nella nota - rappresenta la prima delle tre procedure di affidamento previste per realizzare i tre lotti funzionali in cui risulta articolato il complessivo progetto d'investimento 'Potenziamento collegamento Lamezia Terme-Catanzaro Lido-Dorsale Jonica' approvato dal Commissario straordinario di Governo con l'ordinanza numero 4 del 25 settembre scorso.

Gli interventi, in sinergia con altri progetti in programma, consentiranno di migliorare l'offerta del trasporto ferroviario, attraverso la riduzione dei tempi di percorrenza, l'incremento della regolarità della circolazione ferroviaria e lo sviluppo di ulteriori servizi".