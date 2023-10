Trovata piantagione di canapa indiana nel Cosentino: un arresto

Una piantagione con 130 arbusti di canapa indiana è stata scoperta, a Bonifati, dai carabinieri che hanno arrestato e posto ai domiciliari un sessantenne già noto alle forze dell'ordine.

Nel corso dell'operazione sono anche stati sequestrati 12 chili di marijuana, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, un fucile e diversi munizionamenti.

La piantagione è stata individuata dai carabinieri della Stazione di Cittadella del Capo con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e dei colleghi del Nucleo carabinieri Forestale di Cetraro, in una località impervia montana dove era occultata tra la fitta vegetazione ed era dotata di un sistema di irrigazione collegato a un vicino torrente.

I militari hanno atteso alcune ore prima di intervenire ed hanno notato l'arrivo del 60enne che è stato bloccato. Sono quindi scattate le perquisizioni nei locali e magazzini in uso all'uomo. In un magazzino sono stati trovati 280 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente mentre, in una grotta calcarea a pochi metri di distanza, sono stati recuperati un fucile Beretta calibro 20, 4 cartucce del medesimo calibro e 45 confezioni sottovuoto contenenti in totale 12 chili di marijuana.

Sul fucile saranno effettuate specifiche verifiche per accertare se sia stato utilizzato in pregressi episodi criminosi.