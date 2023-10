Modica, al Teatro Garibaldi ritorna Andrea Tidona con "La Cena" per la regia di Walter Manfrè

Al Teatro Garibaldi di Modica, da mercoledì 18 ottobre fino a domenica 22 ottobre ritorna in scena “La cena” con la regia di Walter Manfrè. con il ritorno dell'attore modicano Andrea Tidona. E’ uno spettacolo molto coinvolgente che ha letteralmente conquistato e scosso, per ben 32 repliche, il pubblico del teatro modicano nel 2016 e nel 2017. “La cena”, testo di Giuseppe Manfridi, in scena anche con Chiara Condrò, Stefano Skalkotos e Giulio Pampiglione, è un progetto teatrale firmato da Walter Manfrè. Lo spettacolo si svolge nel foyer del Teatro Garibaldi, trasformato per l'occasione in raffinata sala da pranzo di una elegante dimora. La tavola ospiterà spettatori, massimo 27, ed attori, abbattendo ogni barriera e rendendo il pubblico parte della storia.

“La cena” è uno spettacolo fuori abbonamento in programma tutti i giorni da mercoledì 18 ottobre fino a domenica 22 ottobre alle ore 21, e sabato 21 in doppia replica anche alle ore 18.30.