L'operaio di Solarino morto in un incidente: eseguita l'autopsia e tanti dubbi

E' stata eseguita questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Fabio Vita, l'operaio di Solarino, morto domenica notte nelle vicinanze dello svincolo di Pozzallo, mentre a bordo della sua Yamaha, stava per rientrare in paese. Il pm della Procura di Ragusa, Martina Dall'Amico, ha affidato l'incarico al medico legale Giuseppe Algeri ed al tossicologo Pietro Zaccardi. All'esame autoptico ha partecipato anche il medico legale Vincenzo Sarnataro, per parte della famiglia Vita. L'autopsia è cominciata verso le 16 e si conclusa due ore dopo all'obitorio dell'ospedale civile di Ragusa.

Gli esperti nominati dalla Procura avranno 90 giorni di tempo per presentare le loro deduzioni. Ma se la Procura intende ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale, anche il padre, la madre e la giovane moglie vogliono sapere cosa è accaduto in quel tratto di strada maledetto. Nell'accertamento della verità sono assistiti dagli Accociati dello studio legale Basso di Siracusa ed il caso di Fabio Vita viene seguito dall'avvocato Orazio Scalorino e dal dottore Alberto Volante, oggi entrambi a Ragusa , durante l'esame autoptico. "Nei prossimi giorni - dice l'avvocato Scalorino - prenteremo una memoria al pm per chiedere accertamenti ed accurate indagini sullo stato dei luoghi". Gli avvocati della famiglia Vita anche se non lo manifestano apertamente, hanno più di una perplessità sulla pericolosità del tratto di autostrada dove si è consumata la tragedia. Asfalto ed il buio sono tra gli elementi che vengono presi in considerazione per dare una spiegazione alla morte di Fabio Vita.

Al termine dell'autopsia la Procura ha dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari. Secondo quanto si apprende, però, mancano ancora le autorizzazioni di Asp e Comune di Ispica per potere trasferire il feretro dell'operaio dalla provincia di Ragusa nella sua Solarino. Probabile che lunedì Fabio tonerà a casa, poi la celebrazione dei funerali.