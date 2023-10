Modica, al via i lavori della palestra della scuola "Albo"

“Lunedì prossimo, cominciano i lavori di ristrutturazione nella palestra della scuola Giacomo Albo. Si tratta - afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri - di un intervento che metterà la struttura a regola d’arte, a disposizione della scuola, per rendere ancora migliori le giornate degli alunni. In agenda, una serie di interventi necessari che metteranno a nuovo l’impianto, ridandogli vitalità e funzionalità. Sappiamo quanto importante sia una palestra in una scuola e quanto fondamentale sia che essa abbia tutti i requisiti necessari per essere al servizio dei ragazzi, in piena sicurezza ed efficienza. E i lavori nella palestra, serviranno proprio a questo. Fondamentale, il percorso comune fatto con la Dirigente della scuola, la dottoressa Fernanda Grana, che si è spesa in prima persona per questo risultato”

Giorgio Belluardo, Vicesindaco di Modica e Assessore alle Manutenzioni: “Riattiveremo l’uso della struttura, sistemandone gli intonaci, strutturando, dopo un adeguato intervento, i bagni e gli spogliatoi. I lavori, riguardano anche la tinteggiatura delle pareti e il cambio del tappetino da gioco. Grazie ad un percorso sinergico con la Dirigente della scuola, la dottoressa Fernanda Grana, la Giacomo Albo, avrà di nuovo la sua palestra, già prima di Natale”

Chiara Facello, Assessore Politiche Educative: “Finalmente i bambini e le bambine della Giacomo Albo, potranno usufruire della palestra. Restituiamo alla comunità scolastica uno spazio fondamentale per la loro crescita. Abbiamo seguito con attenzione la vicenda della scuola, grazie ad un’ottima sinergia con la Dirigente, la dottoressa Fernanda Grana, e l'Ufficio tecnico del nostro comune”