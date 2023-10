Modica, è morto il professore Orazio Giannì: fu docente all'Archimede e uomo di teatro

E’ morto questa mattina a Modica il professore Orazio Giannì, per decenni docente di lettere all’Istituto Tecnico “Archimede” di Modica, insegnante e maestro di vita di generazioni di studenti, prima alle scuole Medie, poi, per un arco di tempo molto più lungo, alle Superiori. Aveva 81 anni.

In pensione dal 2002, il professore Giannì ha coltivato molti interessi legati al mondo della politica locale, della cultura e del teatro. E’ stato uno dei sostenitori del teatro amatoriale modicano: il Gruppo Teatro Emmeuno e il Teatro del Vicolo lo hanno visto protagonista nell’organizzazione e nella partecipazione agli spettacoli portati in scena a Modica e in altre città della Sicilia. E’ stato un collaboratore e opinionista de “La Voce di Modica” e di Radio Emmeuno. Nell’emittente privata modicana partecipò, per diverse puntate, al programma satirico di calcio “Emmeuno a zero”; i suoi interventi erano sempre caratterizzati da stile e competenza, riuscendo, con le sue sagge argomentazioni, a mediare anche tra le più accese opinioni dei tifosi. A testimoniare della signorilità del professore Giannì, la stima di tanti suoi ex studenti che lo ricordano, non solo e non tanto come insegnante, ma come un fratello maggiore o un amico, sempre disponibile al confronto sereno e proficuo. Un docente che considerava l’insegnamento una missione, delicata e fondamentale, propedeutica all’ingresso dei giovani nella società e nel mondo del lavoro.

I funerali del professore Giannì saranno celebrati lunedì 16, alle 10, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica.

Alla moglie Lina, ai figli, Giorgio e Angelo, e ai parenti le condoglianze di Nuovo Sud.