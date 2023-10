Conto alla rovescia per l'Avimecc Volley Modica: al PalaRizza arriva la Rinascita Lagonegro

Manca ormai pochissimo all'esordio in campionato dell'Avimecc Volley Modica, che per il quinto anno consecutivo parteciperà al campionato di serie A3 maschile di pallavolo.

I ragazzi allenati da Enzo Distefano, infatti, domenica pomeriggio alle 18, al “PalaRizza” di contrada Catagirasi a Modica Alta, per la prima gara di andata del girone Blu, riceveranno la visita della Rinascita Lagonegro, sestetto lucano appena retrocesso dalla serie A2.

Una gara difficile contro un sestetto competitivo che ha come obiettivo tornare il prima possibile nella serie cadetta appena lasciata qualche mese fa, motivo per cui i biancoazzurri sin dall'inizio dovranno dare il massimo per portare a casa un risultato positivo.

La sfida alla Rinascita Lagonegro, segnerà anche il debutto ufficiale sulla panchina dei “Galletti” di coach Enzo Distefano (nella foto) promosso a primo allenatore dopo qualche anno di “gavetta” da secondo.

“Siamo pronti e carichi, ma soprattutto lo sono i miei ragazzi - dichiara il tecnico dell'Avimecc Volley Modica – e non vediamo l'ora di scendere in campo dopo otto settimane di preparazione. Sappiamo che il debutto non sarà dei più semplici perchè affrontiamo una squadra appena retrocessa dalla serie A2 che annovera tra le proprie fila atleti di spessore che in serie A3 possono fare la differenza”.