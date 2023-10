Catania, maltrattava la compagna malata: 40enne arrestato dalla Polizia

I poliziotti in servizio al commissariato di San Cristoforo, a Catania, hanno tratto in arresto un pluripregiudicato quarantenne, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e lesioni.

L’arresto è maturato dopo una attività di indagine diretta e coordinata dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale che, nel giro di solo cinque gironi, ha visto l’emissione di ben due ordinanze restrittive a carico del soggetto: la prima di applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza e l’altra di custodia cautelare in carcere, emessa a seguito delle minacce di morte rivolte dall’arrestato sia nei confronti dell’ex compagna, sia verso i suoi familiari.

La vicenda, particolarmente delicata, ha visto coinvolta una donna, significativamente vulnerabile in ragione delle patologie di cui soffre e di un riconosciuto ritardo mentale, la quale veniva verosimilmente “sfruttata” anche perché percettrice di pensione di invalidità e che acconsentiva a restare con il suo aguzzino per “evitare il peggio”.

Tuttavia, le continue vessazioni ed umiliazioni del compagno hanno spinto la donna a chiedere aiuto alla Polizia di Stato che si è immediatamente attivata evitando, così, conseguenze più gravi.