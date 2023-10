Catania, aggredisce l'autista di un bus e gli agenti: arrestato un 28enne

la Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un uomo responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Intorno alle ore 8, una Volante interveniva in via Archimede, presso il terminal degli autobus, dove un uomo in stato di escandescenza impediva a uno degli autisti di iniziare regolarmente la propria corsa. Poco prima dell’arrivo della Volante, anche una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegato nell’operazione “Strade Sicure”, in transito su via Archimede, si era fermata per prestare ausilio al conducente.

Giunti sul posto, gli agenti trovavano l’uomo all’interno dell’autobus, in evidente stato di agitazione che, nonostante la presenza del personale dell’Esercito, continuava a minacciare il conducente che aveva tentato invano di farlo scendere dal mezzo in quanto privo di biglietto.

A quel punto, gli operatori, tenuto conto della condotta aggressiva dell’uomo che continuava a minacciare l’autista e i poliziotti, decidevano di fare scendere gli altri passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo, al fine di preservare la loro incolumità ma, poco dopo, l’uomo diventava ancor più violento, aggredendo gli agenti con calci e pugni.

Dopo una breve colluttazione, durante la quale i poliziotti riportavano lievi lesioni, e grazie anche all’ausilio di un’altra Volante, l’uomo veniva bloccato e ammanettato.

Accertamenti esperiti sul posto permettevano di identificare l’aggressore per un cittadino italiano di 28 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, per reati in materia di stupefacenti e per altre varie tipologie di reato. Dopo gli accertamenti e gli adempimenti di rito, gli operatori procedevano all’arresto dell’uomo che, inoltre, veniva anche denunciato in stato di libertà per il reato di interruzione di pubblico servizio.