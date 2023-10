Sbarcati a Pozzallo dalla nave ong Sea Watch 53 migranti: molti siriani

Concluse le operazioni di sbarco dalla nave Aurora Sar della ong Sea Watch con 53 migranti a bordo. Nessuna delle persone messe in salvo dalla imbarcazione che batte bandiera tedesca ha avuto bisogno di trasporto in ospedale. Tra i migranti, molti siriani e tra loro un nucleo famigliare composto da mamma e papa' con due bambine di 6, 7 anni. Cinque le donne. I minori sono in tutto 9; tre le bambine. Diversi minori maschi, uno poco piu' che 14enne, sarebbero partiti senza alcun accompagnatore. Moltibi casi di scabbia riscontrati. Dopo il controllo sanitario Usmaf e Asp, i migranti sono stati condotti all'hot spot di Pozzallo per le procedure di identificazione.