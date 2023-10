'Il caso Apostolico', Piantedosi: nessun video della Questura di Catania agli atti

"Io da ministro dell'Interno mi devo attenere ai documenti ufficiali: è escluso che il video fosse stato riversato agli atti della questura di Catania. Mi sembrerebbe poi strano che un poliziotto in servizio facesse un video di quel tipo. Comunque, non è un documento prodotto e acquisito ufficialmente ed è un dato incontrovertibile che deve rassicurare rispetto al tema che qualcuno ha posto, secondo me anche un po' strumentalmente, cioè che la polizia quando gestisce questi servizi di ordine pubblico si predisponga al dossieraggio in una sorta di negazione della libertà di manifestazione del pensiero, in realtà questo non è". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla Festa del Foglio rispondendo a una domanda sul video che riguarda la giudice Apostolico. "Si tratta di attività - specifica - che viene fatta secondo specifiche prescrizioni normative per specifici obblighi di legge e non c'è stato nulla che abbia violato questo tipo di cornice".