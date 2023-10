Asp di Palermo, camper della prevenzione domani a Piano Battaglia

I camper della prevenzione itinerante dell'Asp di Palermo tornano nelle Madonie in occasione, domani, della Domenica Favorita. Dopo l'exploit di prestazioni l'1 ottobre scorso a Villa Niscemi in occasione della prima tappa dell'iniziativa (780 esami), gli ambulatori mobili dell'Azienda sanitaria del capoluogo saranno a Piano Battaglia per "offrire" un ampio ventaglio di prestazioni. Dalle 9.30 alle 13.30, gli utenti avranno la possibilità di effettuare: screening del tumore della mammella (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni);

screening del cervicocarcinoma (Pap Test o HPV Test per donne tra 25 e 64 anni); screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni); screening del tumore della tiroide (ecografia per persone tra 18 e 50 anni); screening visivo pediatrico (bambini tra 3 e 8 anni); screening logopedico pediatrico (3-8 anni); vaccinazioni anticovid e tradizionali;

informazione sui servizi dei consultori e dei centri antiviolenza;

sportello amministrativo; prevenzione del randagismo (impianto del microchip). Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.