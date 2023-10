Il cordoglio di Confindustria Siracusa per la morte di Massimo Riili

"Cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di Massimo Riili . La tristissima notizia lascia attoniti tutti noi imprenditori, l’intera comunità cittadina e tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Difficile trovare le parole giuste. Ci lascia un amico, un imprenditore serio e capace, una persona per bene Resterà indelebile il ricordo delle sue straordinarie doti umane e professionali”.

Così il presidente di Confidustria Siracusa Gian Piero Reale, per la scomparsa del suo vice.