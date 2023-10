Lunedì a Solarino in chiesa Madre i funerali di Fabio Vita

Verranno celebrati lunedì pomeriggio alle 16 i funerali di Fabio Vita, l'operaio di 35 anni, di Solarino, morto domenica scorsa in un incidente stradale autonomo nelle vicinanze dello svincolo di Pozzallo in direzione Siracusa. Attualmente la salma di Fabio Vita si trova nell'obitorio dell'ospedale di Ragusa, dove ieri pomeriggio è stata eseguita l'autopsia e l'esame tossicologico, disposti dalla pm, Martina Dall'Amico. Soltanto lunedì mattina il carro funebre di un'impresa di Solarino, andrà a prendere il feretro per portarlo in paese. Il rito funebre sarà celebrato nella chiesa Madre di Solarino.