Attacco in tutta la Striscia, Israele pronto ad allargare l'offensiva

Raid aerei e incursioni via terra nella notte a Gaza mentre continuano gli appelli delle organizzazioni umanitarie a Israele perché revochi l'ordine di evacuazione dei palestinesi che abitano nella Striscia. Secondo le stime dell'Onu, sono già decine di migliaia le persone in fuga verso Sud. Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha avvertito che la serie di bombardamenti a tappeto è "solo l'inizio"

È in corso un attacco su vasta scala su tutto il territorio della Striscia che potrebbe preludere all'annunciata offensiva di terra.

Le forze israeliane hanno effettuato raid "localizzati" a Gaza nelle ultime 24 ore "per ripulire l'area da terroristi e armi" e cercare di trovare "persone scomparse" dopo il massacro di civili perpetrato da Hamas sabato scorso.

Hamas ha affermato che 7 ostaggi sono morti nei raid israeliani e che un convoglio di civili in fuga è stato colpito dall'aviazione israeliana. Le vittime sarebbero una settantina.

Nella notte l'esercito israeliano ha bombardato alcune postazioni di Hezbollah nel sud del Libano dopo che le forze di difesa aerea avevano intercettato due velivoli non identificati su Haifa.

Secondo il ministero della Salute di Gaza, dall'inizio dei bombardamenti israeliani sono morte 2.215 persone, tra cui 724 bambini.

L'Arabia Saudita ha sospeso i colloqui per la normalizzazione delle relazioni con Israele.

La comunità internazionale - Italia compresa - richiama a una de-escalation del conflitto. "Abbiamo bisogno di un accesso umanitario immediato in tutta Gaza", ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Biden: la crisi umanitaria è una priorità.

La Germania sospende i voli di evacuazione da Israele per "scarsa sicurezza". Israele ha annunciato l'uccisione del comandante di Hamas che ha giudato l'attacco al rave party.

Gli Usa hanno chiesto a Israele di rinviare l'offensiva di terra. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha assicurato il massimo sforzo degli Stati Uniti a tutela dei civili.

L'esercito israeliano ha reso noto di aver trovato nella Striscia di Gaza, durante le prime incursioni di terra compiute all'interno della Striscia, i "cadaveri" di alcuni ostaggi israeliani rapiti dai commando di Hamas durante l'attacco del 7 ottobre in Israele.