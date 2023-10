Calcio, Eccellenza: il Modica di Betta ospita il Mazzarrone

Il Modica Calcio si appresta a vivere la sesta giornata del girone B del campionato di Eccellenza. Al “Vincenzo Barone” arriva il Mazzarrone che staziona a metà classifica a sole cinque lunghezze dalla capolista rossoblu. “Il Mazzarrone è una squadra ben messa in campo – dice Giancarlo Betta (nella foto), tecnico del Modica Calcio -. Ha attaccanti veloci che riescono a far male e andranno limitati. Sicuramente sono convinto che si vedrà in campo un Modica propositivo come quello di questo inizio di stagione, ma dovremo stare molto attenti in fase difensiva e controllare bene ogni zona del campo".

I convocati per la sfida contro il Mazzarrone al Vincenzo Barone. Assente per infortunio Alfieri:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni

Centrocampisti: Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Grasso, Kebbeh, Manfrè, Savasta