Pachino, rapina compiuta nel gennaio del 2019: arrestato un 27enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pachino hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, nei confronti di un uomo di 27 anni. L’arrestato dovrà scontare una pena di 2 anni, 3 mesi e 17 giorni di reclusione per rapina aggravata in concorso, commessa a Pachino nel gennaio del 2019.

La sera dell’11 gennaio 2019, un complice del ventisettenne, con il volto travisato dal cappuccio della giacca e armato di coltello, si introdusse in un centro scommesse e, dietro minaccia, si fece consegnare 600 euro in contanti, mentre l’arrestato fungeva da “palo”.

Dopo aver preso il bottino, i due malviventi si diedero alla fuga attraverso le stradine adiacenti l’esercizio commerciale, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini avviate dagli investigatori del Commissariato di Pachino portarono all’individuazione dei responsabili della rapina, avvalendosi di numerose immagini fornite da impianti di videosorveglianza.