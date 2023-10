Siracusa, multa di 6000 euro al titolare di pasticceria per carenze igieniche

Proseguono i controlli degli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, disposti dal Questore di Siracusa, finalizzati al controllo della salubrità e dell’igiene negli esercizi commerciali adibiti alla produzione ed alla vendita di prodotti alimentari.

Dopo che recentemente era stato scoperto un laboratorio artigianale totalmente abusivo, gli uomini, diretti dal Dott. Filippo Calì, hanno effettuato altri controlli ed in una pasticceria, sita nella zona alta di Siracusa, sono state rilevate delle irregolarità.

Gli operatori della Polizia di Stato ed i sanitari dell’ASP hanno accertato che il titolare svolgeva attività di somministrazione di alimenti nonostante la tipologia di licenza non lo consentisse.

Senza autorizzazione specifica il laboratorio in argomento somministrava agli avventori caffè e colazioni e, inoltre, il controllo ha fatto emergere altre violazioni di natura igienico-sanitaria e strutturale, implicando una sanzione per un importo di 6000 euro.

Inoltre, le violazioni riscontrate hanno reso necessario l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività, così come previsto dalla vigente normativa, e, pertanto, il locale è stato sottoposto a chiusura e lo rimarrà fino al completo ripristino della documentazione idonea.