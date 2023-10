Catania, servizi interforze nelle zone della movida: sanzioni e sequestri

Servizi di controllo interforze nelle zone della movida di Catania. Nelle aree interessate sono state controllate 112 persone, 68 veicoli e contestate 14 violazioni del Codice della Strada. Nella piazza Vincenzo Bellini e dintorni, sono state elevate 7 contestazioni al Codice della Strada di cui 4 per guida senza casco con relativo fermo amministrativo e una per la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria con relativo sequestro. Nella piazza Federico di Svevia e dintorni sono state sanzionate 3 persone per mancata revisione e 2 per mancata esibizione di documenti; inoltre, sono stati sanzionati 2 parcheggiatori abusivi e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti un giovane 27enne, trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.