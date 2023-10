Controlli nelle zone della Movida a Catania: multe a 2 parcheggiatori

Controlli interforze a Catania nelle strade della Movida.

La zona di intervento è stata, in particolare, divisa in due diverse aree operative, dove insistono diversi pub, locali di somministrazione di alimenti e bevande nonché consueti luoghi di ritrovo, corrispondenti l’una all’area compresa tra le vie Antonino di Sangiuliano, Coppola e le piazze Bellini e Lupo, l’altra comprendente all’area di piazza Federico di Svevia e zone circostanti.

Impiegati equipaggi della Questura, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, che, coordinati da un funzionario di Pubblica Sicurezza, hanno vigilato sulle dinamiche collettive e, in particolari intensificato l’attività di osservazione dei transiti nelle aree pedonali, al fine di prevenire comportamenti improntati all’illegalità, procedendo anche a posti di controllo e a verifiche amministrative nei confronti di attività insistenti nelle predette vie.

Nella zona di piazza Bellini, in particolare, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso dalle strade che ad essa conducono, di motocicli non autorizzati. Anche il camper della Polizia Stradale è stato collocato nella predetta piazza per i controlli alcol test e per elevare verbali per le violazioni al C.d.S., mentre le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri hanno presidiato la zona di Castello Ursino, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come la diffusione di droga tra i giovani.

Complessivamente, nelle aree interessate dal predetto servizio sono state controllate 112 persone, 68 veicoli e contestate 14 violazioni del Codice della Strada.

Nella piazza Vincenzo Bellini e dintorni, sono state elevate 7 contestazioni al C.d.S. di cui 4 per guida senza casco con relativo fermo amministrativo e 1 per la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria con relativo sequestro,

Nella piazza Federico di Svevia e dintorni sono state sanzionate 3 persone per mancata revisione e 2 per mancata esibizione di documenti; inoltre, sono stati sanzionati 2 parcheggiatori abusivi e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti un giovane 27enne, trovato in possesso di 2 gr. di marijuana.